Roma, pub dato alle fiamme nella notte a Colli Aniene

E’ accaduto verso le 3.40. Sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco che nel giro di circa un’ora hanno spento le fiamme evitando che si propagassero alle abitazioni soprastanti. Sul posto anche la polizia scientifica. Nessun dubbio che si sia tratto di un rogo doloso. Le fiamme hanno distrutto la serranda.



Indagano gli agenti del commissariato San Basilio. Poco tempo fa un altro bar, sempre in quel quadrante di città, era stato dato alle fiamme: in viale Val Padana. Poco prima, sempre, in zona, era stata data alle fiamme una pizzeria in ristruturazione. Gli agenti di San Basilio hanno visionato alcune telecamere della strada per cercare d’individuare i misteriosi incendiari. Il titolare del pub ha riferito alla polizia di non avere mai ricevuto minacce.

Ultimo aggiornamento: 4 Febbraio, 16:22

Incendio doloso nella notte in un pub a Colli Aniene. Sconosciuti hanno dato alle fiamme il locale che si trova in viale Bardanzellu all’angolo con via Balabanoff. L’incendio nel giro di pochi minuti ha distrutto le suppellettili all’interno del pub.