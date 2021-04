Roma, sequestra i figli in casa e minaccia di ucciderli con un coltello da macellaio: arrestato 44enne

Terrore alle porte di Roma: un uomo ha sequestrato i figli in casa minacciando di ucciderli con un coltello da macellaio. Siamo ad Ardea, dove i Carabinieri hanno arrestato un 44enne romano, già ai domiciliari. L'uomo intorno alle 22 ha buttato fuori di casa la convivente minacciando di uccidere la figlia di 2 mesi e il figlio di un anno. La donna, in preda al panico, ha chiamato le forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Anzio e della stazione di Marina di Tor San Lorenzo.

I militari, una volta arrivati, dalle finestre dell'abitazione hanno visto l'uomo con in braccio la figlia e un coltello da macellaio in mano. È iniziata una lunga trattativa, condotta in prima persona dal comandante della Compagnia di Anzio mentre l'uomo, che era anche sotto effetto di alcol, ha lanciato dei coltelli contro i militari dell'Arma. Alla fine, il 44enne, intorno alle 23.30 si è consegnato ai Carabinieri che lo hanno arrestato con le accuse di sequestro di persona, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. I bambini stanno bene: visitati da personale del 118, sono poi stati riaffidati alla madre.

