Operazione Biancaneve: a Roma 49 mele su 50 prive di pesticidi

Su 50 mele italiane analizzate, solo in una sono stati rinvenuti residui di pesticidi. È quanto ha rilevato la sezione Ambiente dell'Aics (Associazione italiana cultura e sport) che ha condotto un progetto, denominato Operazione Biancaneve, per testare il grado di sicurezza di alcuni alimenti nostrani di largo consumo e non biologici. In questo caso, nell'arco di sei mesi sono state acquistate 50 mele rosse, tutte sfuse, in 50 punti di vendita diversi di Roma: dall'ipermercato alla frutteria, dal market di medie dimensioni al mercato rionale. Unico tratto comune, la provenienza: sono state scelte infatti mele con etichetta che ne indicasse la provenienza italiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA