Rifiiuti, Roma potenzia le isole ecologiche

Rifiuti, il Comune di Roma potenzia le isole ecologiche sul territorio. Chiesti l'accesso ai contributi regionali destinati alla realizzazione e alla manutenzione dei centri di raccolta. «Concludiamo così un percorso al quale, insieme agli uffici della Direzione Rifiuti e ad Ama spa, abbiamo lavorato sin dalle prime settimane del mio mandato», ha spiegato l'assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia Ziantoni. «Grazie alla proroga concessa dalla Regione Lazio e ad un accordo quadro di circa 26 milioni di euro, aggiudicato nei mesi scorsi da Ama Spa, sono stati stipulati 5 contratti applicativi che prevedono la realizzazione di un nuovo centro di raccolta in Via del Casale Cerroncino, l'ampliamento del centro di raccolta Olgiata e la manutenzione straordinaria di altre tre isole ecologiche quali Corviale, Laurentina e Acqua Acetosa. Un intervento per territorio che vede coinvolti i Municipi II, VI, IX, XI e XV», spiega la nota del Campidoglio. «Le opere potranno essere cofinanziate attraverso le risorse regionali messe a disposizione per le iniziative a supporto della raccolta differenziata. Un'opportunità che andava colta a beneficio della città e di tanti cittadini romani», ha concluso Ziantoni.

