Roma, incidente sulla via del Mare: grave un centauro

È grave un motociclista di 44 anni che stamattina si è scontrato, in sella della sua Kawasaki, con una Fiat Panda, sulla via del Mare. L'incidente è avvenuto a 100 metri dallo svincolo Tor di Valle in direzione Ostia intorno alle 8.45. Sul posto gli agenti della polizia locale del IX gruppo Eur. L'uomo è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio.

