​Auto rallenta e si ferma in autostrada: la polizia scopre che il conducente è morto

Polizia stradale, 118 e personale di Autovie Venete sono intervenuti questa mattina sull'autostrada A34, nel tratto tra Villesse e Gradisca d'Isonzo, in direzione Gorizia per la segnalazione di un' auto ferma in corsia di marcia. L'allarme - informa Autovie Venete - è scattato dopo che una vettura è stata notata rallentare e fermarsi. Gli agenti della polizia stradale, giunti sul posto, hanno sfondato il finestrino del veicolo per cercare di soccorrere l'automobilista, ma anche i soccorsi sanitari sono risultati vani. Il conducente è Nel tratto interessato - riferisce Autovie Venete - non si sono verificati rallentamenti e

Latina, pedone travolto sull'Appia a Tor Tre Ponti, l'uomo di 56 anni muore in ospedale

Roma, incidente sul Gra, scende dall'auto e viene travolto da moto: morti 2 ventenni

Gli agenti della polizia stradale, giunti sul posto, hanno sfondato il finestrino del veicolo per cercare di soccorrere l'automobilista, ma anche i soccorsi sanitari sono risultati vani. Il conducente è morto. Nel tratto interessato - riferisce Autovie Venete - non si sono verificati rallentamenti e code



© RIPRODUZIONE RISERVATA