Roma, incidente sul Gra: sette chilometri di coda

Code, traffico e incidenti. Sul Grande raccordo anulare, a causa di un incidente, ci sono code tra la Casilina e il bivio A24 in carreggiata esterna, mentre una coda di 7 km tra il Gra e la tangenziale est in direzione centro, per un incidente tra Portonaccio e la tangenziale, sta rallentando il traffico della zona. A causa di incidenti diversi ci sono code anche sulla Tangenziale est in direzione San Giovanni, all'altezza di largo Settimio Passamonti; rallentamenti in viale dei Parioli in prossimità di via Umberto Boccioni all'altezza del civico 124 in entrambi le direzioni di marcia; code su via Appia all'altezza dello svincolo per l'aeroporto di Ciampino in direzione Roma; lunghe code in via Ardeatina direzione centro a partire da via della Falcognana e fino all'altezza del Gra; in via Flamina tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti all'altezza del civico 872 in direzione centro.

