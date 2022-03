Roma, incidente su via Ardeatina, auto contro tir: grave 29enne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina alle 8 su via Ardeatina al km 16 , nella zona del quartiere Falcognana, non lontano da Santa Palomba, Pomezia e dal Divino Amore. Un grosso camion e una macchina guidata da un ragazzo di Palombara Sabina si sono scontrati mentre il tir stava svoltando in una strada interna, secondo una prima ricostruzione. Per estrarre il 29enne dalle lamiere della sua auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Marino, mentre i sanitari del 118 di Frattocchie, giunti sul posto in pochi minuti hanno prestato le prime cure, per poi affidarlo ai colleghi dell'elisoccorso. Il giovane è stato trasportato poi al San Camillo in codice rosso. La strada è stata chiusa alcune ore dalla Polizia Roma Capitale. Grandi i disagi al traffico . Un altro incidente che ha coinvolto 3 auto con alcuni feriti gravi si è verificato poco dopo in via Viggiano, angolo con via Ardeatina, dove sono dovuti intervenire due squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di zona per estrarre i feriti dalle auto e per spegnere l'incendio delle macchine coinvolte che hanno preso fuoco.

(Foto video Luciano Sciurba)