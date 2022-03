Roma, incidente tra due auto sull'Ardeatina: un morto e tre feriti gravi, anche un bambino di 5 anni

Incidente stradale mortale tra due auto su via Ardeatina, altezza incrocio con via Spregamore, nella zona di Santa Palomba a pochi km Pomezia. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere tre persone, tra cui un bambino di 5 anni. Come si apprende dai vigili del fuoco, un uomo di 53 anni che guidava una Ford Fiesta è deceduto sul posto mentre i feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale in codice rosso.

La Polizia Roma Capitale è intervenuta per i rilievi di loro competenza. La strada é stata chiusa per diverse ore con file e disagi al traffico in direzione Roma e Ardea Pomezia. Il bambino, che era a bordo con il padre e la madre e un fratello di 28 anno, nella Alfa Mito è stato trasportato al Bambino Gesù di Roma in codice rosso.

