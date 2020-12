Roma, si schianta contro un bus: morto automobilista all'Eur. Forse un malore prima dell'impatto

Perde il controllo dell'auto, va a sbattere contro un bus e muore. Incidente mortale su viale dell'Arte, in zona Eur a Roma. Sul posto pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale. A quanto ricostruito finora, un uomo di 74 anni ha perso il controllo della sua macchina colpendo frontalmente un bus di linea.

Inutili i tentativi di rianimare l'aziano che è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude un malore come causa dell'incidente. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

