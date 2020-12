Maccarese, scontro con un'auto: ciclista portato in eliambulanza a Roma

Si scontra con un'auto. Ciclista trasportato in eliambulanza al San Camillo. E' successo a Maccarese, nel territorio del comune di Fiumicino. Un ciclista, di nazionalità romena, è stato soccorso con l'eliambulanza questa mattina a Maccarese, nel comune di Fiumicino, dopo uno scontro con un veicolo. Il ferito, di circa 65 anni, è stato trasportato all'ospedale San Camillo di Roma, in codice rosso. A quanto si è appreso, l'uomo ha ricevuto il primo soccorso dal guidatore della vettura.L'incidente è avvenuto poco dopo le 7 in via dell'Olivetello. Sul posto, per gli accertamenti e i rilievi, la polizia locale di Fiumicino.

