Roma, due incidenti in poche ore: morti un motociclista all'Eur e un'anziana a La Rustica

Due incidenti mortali in poche ore di cui sono rimasti vittime una donna di 74 anni e un giovane di 35 anni. È il bollettino funesto della giornata dell'8 marzo nelle strade della capitale.

Auto contro moto all'Eur, morto giovane motociclista

Il primo incidente si è verificato poco prima delle 7 di mattina, nel quartiere Eur dove un'Audi A4 guidata da un 71enne italiano e una moto Honda Sh si sono scontrate all'incrocio tra via dell'Oceano Indiano con viale Egeo. L'automobilista ha prestato soccorso ma l'arrivo dei sanitari è stat inutile: il giovane conducente della moto, un ragazzo di 35 anni, è morto. Indagini ancora in corso da parte degli agenti del IX Gruppo Eurper ricostruire l'esatta dinamica dellaccaduto.

Il secondo incidente a La Rustica, un autocarro investe una donna

Poche ore dopo, ale 9:30 in zona La Rustica un autocarro Iveco ha travolto una donna italiana di 74 anni, che stava camminando a piedi. Anche in questo caso inutili i soccorsi prestati dal conducente del veicolo, un italiano di 46 anni e sono in corso gli accertamenti della polizia. In entrambi i casi gli automobolisti sono stati accompagnati in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito e i veicoli sono stati posti sotto sequestro.