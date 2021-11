Roma, guidava scuolabus abusivo e senza patente: 70enne multato

Portava in giro gli studenti con lo scuolabus abusivamente. Dopo segnalazioni, pedinamenti, indagini accurate, gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno messo la parola fine ad un servizio abusivo di trasporto studenti. Ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno avviato immediatamente gli accertamenti, individuando il mezzo che ogni mattina svolgeva il servizio di scuolabus agli studenti nel territorio del IX Municipio, dunque Eur, Laurentino.

La vicenda

Una volta scesi i piccoli passeggeri, i caschi bianchi hanno fermato il pulmino e svolto le verifiche del caso. Il conducente, un uomo italiano di 71 anni, è stato trovato in possesso di titolo non idoneo alla guida del mezzo: non aveva la patente D, lavorava per una società a Ncc senza la patente giusta. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per oltre 5 mila euro. Lo scuolabus è stato sottoposto a fermo amministrativo, con annessa sanzione anche al proprietario del quattroruote per incauto affidamento del veicolo. Avviata inoltre una segnalazione agli organi preposti per l'impiego di personale privo di regolare contratto di lavoro.