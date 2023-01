Minaccia di suicidarsi con il fucile a canne mozze abusivo: salvato dai carabinieri

Chiama il 112, dice che si vuole togliere la vita, che ha un fucile. Il militare che ha risposto al telefono della centrale operativa di Terracina cerca di calmarlo, prende tempo, chiede l'intervento di un negoziatore e invia due gazzelle sul posto. L'uomo è stato salvato e anche arrestato: per detenzione abusiva di armi e proiettili.

E' successo nei giorni scorsi a Terracina dove i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno arrestato un 61enne originario della Calabria e che vive nella cittadina pontina per il reato di detenzione abusiva e alterazione di arma comune da sparo.

La mattina del 27 gennaio l'uomo ha chiamato il 112 manifestando appunto intenti suicidi. L’operatore della centrale operativa della Compagnia di Terracina ha iniziato a parlare con il 61enne con l’intento di dissuaderlo, quindi ha attivato un “negoziatore” del Nucleo investigativo del comando provinciale che ha proseguito la conversazione telefonica fino a quando sono arrivati nell'abitazione dell'uomo due equipaggi dell’Aliquota Radiomobile.

Il negoziatore ha cercato di distrarre l'uomo per consentire l'intervento dei colleghi, sono stati momenti complessi, di grande tensione: i militari sono riusciti a entrare in casa e bloccarlo prima che potesse imbracciare l’arma che è stata trovata sul letto: un fucile a canne mozze, con matricola parzialmente abrasa, caricato con due cartucce a pallettoni. In casa, sono state trovate sette cartucce dello stesso calibro.

Dopo avergli prestato le cure necessarie l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta intesa, in attesa del provvedimento di convalida, è stato collocato agli arresti domiciliari in una cittadina in provincia di Roma. Un intervento, quello dei militari, effettuato in stretta sinergia, che ha consentito di salvare la vita dell'uomo.