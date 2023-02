Labaro: scoperta discarica abusiva a cielo aperto nel parco del Veio

Nella giornata del 15 febbraio, il Reparto Tutela Ambiente del XV Gruppo della polizia locale, effettuando un controllo in un'attività di meccanico, in zona Labaro, ha scoperto un immensa discarica abusiva. La zona era stata adibita come deposito di carcasse d'auto. L'attività inoltre comprendeva anche servizio di elettrauto, gommista, carrozziere, centro revisioni auto veicoli, recupero macchine, soccorso stradale con deposito ed autodemolizione con vendita di pezzi nuovi e usati.

Il terreno era sterrato e privo di impermeabilizzazione e canalizzazione di liquidi riconducibili ai veicoli stessi, ai fini del recupero e dello smaltimento. Sul luogo erano infatti presenti oli motore, oli freni, liquidi antigelo e liquidi batteria. Alto il rischio che queste sostanze potessero riversarsi nelle falde acquifere della zona.

Sono stati rinvenute circa cinquecento carcasse di veicoli, in avanzato stato di deterioramento, più parti di motore, pneumatici e altro materiale, classificabile sia come pericoloso che come non pericoloso.

L'attività è stata posta sotto sequestro e la proprietaria, una donna di 64 anni, denunciata per la realizzazione della discarica abusiva. Attualmente le autorità lavorano per scovare possibili altri responsabili.