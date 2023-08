Parcheggiatore abusivo minaccia una donna e riga la sua auto: arrestato

Minaccia automobilista e danneggia la sua auto: arrestato parcheggiato abusivo nell'area di sosta vicino alla stazione ferroviaria Pescara Centrale. Ieri pomeriggio, una donna di 37 anni è entrata nel parcheggio pubblico dell'area di risulta e subito un uomo le ha indicato il punto dove posteggiare il veicolo, ma la donna lo ha ignorato preferendo lasciare l'auto in un altro stallo vuoto. L’uomo si è avvicinato e con insistenza ha chiesto soldi come corrispettivo del posto auto appena occupato.

La donna si è rifiutata e il parcheggiatore abusivo, con toni e atteggiamenti minacciosi, ha insistito nel pretendere il pagamento.

Di fronte all’ennesimo rifiuto, l’uomo si avvicinato alla 37enne minacciando i danneggiarle la sua auto se non lo avesse pagato. La donna, spaventata, è fuggita e ha chiamato il 113 mentre il parcheggiatore abusivo stava graffiando la sua macchina. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante che hanno subito bloccato e identificato l'uomo: durante la perquisizione è stato rinvenuto e sequestrato l’accendino utilizzato per rigare la vettura. Dopo avere ricostruito l’accaduto, gli agenti hanno arrestato l'uomo per i reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Si tratta di un italiano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine anche per reati specifici. È stato portato in carcere.