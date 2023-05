Pescara, parcheggiatore abusivo e molesto: colpito da Daspo

E' la prima volta e molto probabilmente non sarà l'ultima. Il questore di Pescara Luigi Liguori ha firmato ieri un provvedimento di Daspo urbano nei confronti di un cittadino di origine romena. L'uomo è un parcheggiatore abusivo e da ieri non può di fatto "esercitare" tra gli stalli dell'area di risulta, né nella zona del terminal bus davanti alla stazione centrale, né nelle vie limitrofe. In tutta quella zona, infatti, per un anno non potrà mettere piede.

«Il provvedimento - si legge in una nota della questura - è volto al contrasto di tali forme di attività illecite particolarmente insidiose che si estrinsecano in ambiti meritevoli di speciale attenzione e tutela. I parcheggiatori abusivi, infatti, suscitano particolare allarme sociale in quanto, anche per le modalità con cui esercitano detta attività, limitano la libertà dei cittadini che spesso si sentono costretti ad aderire alle richieste illegittime nel timore di ritorsioni ovvero a scegliere aree diverse per la sosta del veicolo».

Nei giorni scorsi erano stati gli agenti della squadra volante della questura ad arrestare due posteggiatori abusivi proprio all'interno dell'area di risulta: avevano agganciato un automobilista che stava parcheggiando e avevano preteso denaro.

Al rigiuto dell'uomo di dare soldi, i due lo hanno minacciato, tirando pugni contro la carrozzeria dell'auto. Quando i poliziotti sono arrivati li hanno arrestati con l'accusa di tentata estorsione.