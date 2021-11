Roma, furti con la tecnica della gomma bucata: 50enne arrestato

Martedì 2 Novembre 2021, 17:22

Una vite nella gomma, un foro creato con il cacciavite e il gioco è fatto: la gomma è a terra, deve essere cambiata. Un tempo sufficiente perché il malvivente svuoti la macchina da borselli, borse, tutto quello che viene lasciato dentro mentre si cambia una ruota. Eccola la tecnica usata negli ultimi mesi da un 50enne che ha scelto le sue vittime soprattutto nei parcheggi dei supermercati, dall'Appio all'Esquilino, a Roma. Così gli investigatori tramite le immagini delle telecamere sono risaliti all'autore di tre furti, commessi tra gennaio e aprile scorsi. In particolare sono state le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Roma Appia e gli agenti del IX Distretto Esposizione della Polizia di Stato a dare esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un 50enne, già ristretto nel carcere di Latina per altri analoghi reati.

I due episodi scoperti risalgono l'uno al 19 gennaio scorso, vicino a un supermercato in via Alberto Burri, zona Appia: la vittima, un 63enne romano, è stato derubato di tutto quello che aveva in auto - borsello con 500 euro, carte di credito e documenti - mentre stava cambiando la ruota trovata ovviamente danneggiata. L'altro colpo il 21 aprile, sempre nello stesso supermercato, dove a un uomo, che stava sostituendo la gomma bucata, è stato rubato il borsello con 580 euro e documenti personali. In quest'ultima occasione, dopo aver commesso il furto, il ladro ha contattato la vittima sul suo cellulare per comunicargli dove poteva ritrovare i documenti appena rubati. Un ulteriore furto, commesso con le stesse modalità, è stato scoperto dagli agenti del IX Distretto Esposizione della Polizia di Stato il 29 gennaio. Stavolta il bottino era stato maggiore: dall'abitacolo dell'auto di una persona con disabilità, l'uomo aveva rubato un borsello con 3.500 euro e numerosi oggetti in oro che la vittima portava con sé perché nella sua abitazione erano in corso lavori di ristrutturazione.