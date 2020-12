Roma, festa con musica e schiamazzi in via Nazionale: sanzionate 17 persone

Una festa in piena regola e anche in pieno coprifuoco. Diciassette giovani sono stati sanzionati ieri sera nel centro di Roma per aver organizzato un party in casa ignorando i divieti dovuti al Covid.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto da Massimo Improta, in servizio per il controllo dell’area adiacente la Questura, all’altezza di via Nazionale, sono stati richiamati da urla, schiamazzi e musica ad alto volume.

Una volta contattata la sala operativa, in loro ausilio, sono state inviate altre due volanti di cui una appartenente al commissariato Viminale per accertare cosa stesse accadendo.

Localizzato l’appartamento da dove proveniva la musica, i poliziotti hanno constatato che effettivamente era in atto una festa privata con la presenza di 17 persone tutte di nazionalità spagnola di età compresa tra i 21 ed i 22 anni circa. Identificati sul posto ed accertato che i giovani non erano conviventi o legati da parentela, si è proceduto nei loro confronti con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa anticovid.

