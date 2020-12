Assembramenti e niente mascherine in viale Parioli: i vigili intervengono, nasce un parapiglia, uno di loro viene aggredito e sbattuto a terra, ferito finisce in ospedale in ambulanza. Il fattaccio è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri, quando davanti a uno dei cocktail-bar più trendy del quartiere, di nuova apertura, a nemmeno un centinaio di metri di distanza dalla sede del II Gruppo della Polizia locale, si sono radunate decine di ragazzi, sui vent'anni. Tutti appiccicati, risate e schiamazzi, drink in mano. Una movida anticipata causa Covid, ma assolutamente fuorilegge e in contrasto con le norme anti-contagio.

LE SEGNALAZIONI

É partita la segnalazione ai vigili, i quali ci hanno messo un minuto ad arrivare. Da un'auto della Municipale, scendono in tre. Di fronte a loro ci sono una trentina di giovani, poco più che maggiorenni. Alcuni nemmeno indossano la mascherina, non ce l'hanno neppure dietro. Gli agenti provano a dire loro che «così non va, dovete disperdervi e mettete le mascherine». Spavaldi, i ragazzi dei divieti non vogliono sentire parlare. Ne nasce un parapiglia, i caschi bianchi vengono bersagliati da insulti e parolacce, poi manate e spintoni, si sfiora la rissa. Un agente crolla a terra, «sembrava avesse perso i sensi», racconta un testimone. I colleghi chiamano via radio i rinforzi, in pochi minuti praticamente tutta la vicina caserma dei vigili accorre sul posto.

I DOCUMENTI

I ragazzi vengono tutti identificati, i loro documenti passati in rassegna, su alcuni fioccano le sanzioni per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione. Nel frattempo, il personale di un'ambulanza del 118 porta l'agente al pronto soccorso dove ieri sera era ancora in osservazione. A quanto si apprende, non dovrebbe avere riportato traumi gravi, ma lo spavento e il pericolo che ha corso sono stati enormi. Adesso i vigili sono al lavoro per identificare con certezza il giovane che ha sferrato il colpo che ha messo kappao il collega. Rischia una denuncia per lesioni.



I PRECEDENTI

Non era la prima volta che la Polizia locale era dovuta intervenire per assembramenti lungo il viale costellato di bar e locali. Anche dopo la loro chiusura. Più volte i residenti si erano lamentati per quei giovani contro ogni regola, impavidi. E non è la prima volta che gli agenti vengono aggrediti o bersagliati durante questo tipo di interventi e che si trovano a dovere fronteggiare gruppi di ribelli. Momenti di tensione c'erano stati, per esempio, lo scorso week-end a Trastevere. Sabato, dopo le 18, centinaia di giovanissimi erano rimasti in piazza San Calisto, nonostante la chiusura dei locali.

LA CRITICITÀ

I vigili sono dovuti intervenire per disperderli non senza incontrare difficoltà, sigillando la piazza per ore. Anche in altre occasioni è stato necessario procedere a momentanee chiusure di alcune aree: dalle principali piazze del Centro Storico ai luoghi di ritrovo nel Rione Monti e al Pigneto. Interventi anti-affollamenti e isolamenti temporanei hanno interessato anche alcune piazze e parchi nei quartieri Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano. Quello degli assembramenti dopo le 18, in assenza di locali e ristoranti aperti, resta la principale problematica in tema di assembramenti dopo le folle in strada per lo shopping. Tanto che sarà uno degli argomenti caldi del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico convocato questa mattina dal prefetto Matteo Piantedosi per delineare le strategie preventive durante questo ponte dell'Immacolata.





