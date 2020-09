Una mamma positiva, l'attesa per il tampone alla figlia e la Roma femminile Under 17 che finisce in isolamento fiduciario: sono giorni non facili al campo della Petriana di Roma, a via Santa Maria Mediatrice: le ragazze almeno fino a domani non possono allenarsi perché una mamma - da fonti vicine alla Roma sarebbe un'infermiera in prima linea per la gestione Covid - dopo i sintomi di tosse e febbre ha avuto la certezza di essere rimasta contagiata. Nulla di grave, di questi casi ne capiteranno parecchi probabilmente nel corso della stagione calcistica. Ma per sicurezza, attività immediatamente bloccata.

Covid Roma, già due positivi al giorno nelle scuole: «Casi destinati a moltiplicarsi»

Coronavirus, contagiata una ragazza di 16 anni di Cerveteri

Covid-19, bimbo positivo: in isolamento una classe di primaria

Milan, Duarte positivo. Il resto del gruppo, negativo

Comunque, stop agli allenamenti, tutti a casa. Compresi allenatori e staff, altre 6-7 persone in tutto. Insieme all'under 17 è stata costretta a fermarsi anche l'under 15, perché le ragazzine utilizzano lo stesso campo e spesso gli orari si accavallano. La catena è innescata, sulle chat dei genitori è stata data comunicazione dell'accaduto.

Le ragazze sono una quarantina in tutto. Lo staff della comunicazione della società giallorossa, contattato telefonicamente, fa sapere che nel caso di positività «vengono attivati tutti i protocolli di sicurezza previsti, ma questa situazione non la commentiamo».

Ultimo aggiornamento: 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA