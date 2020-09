Positivi in paese, la scuola riapre con Dad in due Comuni. Niente lezioni in presenza domani, giorno di riapertura delle scuole in Abruzzo, e fino al 3 ottobre a Montenerodomo (Chieti) e nella vicina Torricella Peligna sempre in provincia di Chieti. Lo hanno stabilito, con un'ordinanza congiunta, i sindaci Angelo Piccioli e Carmine Ficca, a seguito dell'aumento, negli ultimi giorni, del numero di positivi al coronavirus a Montenerodomo, comune montano con circa 640 abitanti.

I due sindaci spiegano: «È un provvedimento preso a malincuore perché tanta era l'attesa per il ritorno a scuola, ma si è reso necessario per salvaguardare la salute di bambini, famiglie e operatori della scuola, visto l'importante aumento dei contagi che si è verificato a Montenerodomo - scrivono i due sindaci - La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Palena-Torricella si è resa disponibile nell'immediato ad attivare la didattica a distanza. È stata una decisione difficile, sofferta, ma che consentirà un ritorno a scuola in sicurezza».

Ultimo aggiornamento: 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA