Coronavirus, contagiata una ragazza di 16 anni di Cerveteri

Il bollettino regionale di oggi riporta un solo caso nel territorio. Si tratta di una ragazza di 16 anni di Cerveteri. Frequenta una scuola superiore fuori dal distretto sanitario di competenza della Asl Roma 4 e al momento svolgeva didattica a distanza. Il Dipartimento di Prevenzione ha avvisato la scuola dove sono comunque in corso controlli. Così come li sta eseguendo la Asl sul territorio di residenza dal momento che la giovane in questi giorni aveva partecipato ad eventi con i suoi coetanei.

Si registra, sempre a Cerveteri un guarito. Con il nuovo aggiornamento il numero dei contagi nei comuni del comprensorio è di 82 unità: 23 si trovano a Cerveteri, 20 a Civitavecchia, 19 a Santa Marinella e Ladispoli e 1 ad Allumiere.

Ultimo aggiornamento: 16:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA