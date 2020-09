Ultimo aggiornamento: 08:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Dopo la prima settimana di scuola, un’altra classe, dopo quella dello scientifico Volta di Spoleto, è finita in quarantena. Questa volta il virus ha colpito l’alunno di una scuola primaria di Bastia Umbra mandando in isolamento compagni di classe e personale. Il caso segnalato dal Comune rientra tra i 23 segnalati dalla Regione tra sabato e domenica mattina, lasso di tempo nel quale sono stati eseguiti 1.300 tamponi. Non un numero record, ma abbastanza per mantenere in salita la curva dei contagi, con 17 positivi che, altrimenti, sarebbero rimasti “nascosti”. Nell’aggiornamento quotidiano dei contagi, è preminente l’incidenza degli asintomatici ma restano in crescita i casi scoperti da sospetto diagnostico tanto che ieri sono stati segnalati altri due ricoveri. Nuovi picchi a Perugia e Foligno.Il Covid ha colpito anche tra gli studenti in erba e tra i 14 attualmente positivi di Bastia Umbra è finito anche un alunno della scuola primaria “XXV Aprile”. «Di conseguenza – ha scritto il sindaco Paola Lungarotti - gli alunni e il personale scolastico che ha avuto stretto contatto con i medesimi sono stati posti in quarantena domiciliare». Come da protocollo, quindi, l’aula sarà sanificata mentre la scuola avvierà la didattica a distanza, con le lezioni che proseguiranno da remoto.Nuovi gruppi di positivi si sono registrati a Perugia, con sei nuovi casi, Foligno, dove sono stati certificati altri 4 contagi, Terni (3). Altri due contagi ad Attigliano, riconducibili, come spiegato dal Comune, al caso registrato nei giorni scorsi e allo stesso nucleo familiare. Stessa situazione segnalata ad Amelia con due nuove infezioni certificate da ricondurre anche in questo caso allo stesso nucleo familiare. Uno di essi era già in osservazione e la positività è emersa nell’ambito del contact tracing. L’altro, come riferito dal sindaco Laura Pernazza, “presenta sintomi lievi e ho provveduto ad emettere ordinanza di isolamento domiciliare obbligatorio”. Un nuovo positivo è stato segnalato anche a Umbertide, un uomo originario della Costa d’Avorio domiciliato in città. Non si tratta, di un caso di rientro. Un altro caso è stato scoperto a Spoleto mentre due riguardano residenti “fuori regione”. Lo screening dell’ultima giornata ha portato a certificare anche 10 nuove guarigioni: tra queste due a Umbertide, già segnalate ieri dal Comune, e altrettante a Orvieto e di pazienti “fuori regione”. Nessun comune di quelli “contagiati” è però tornato covid-free e il totale resta 54: di questi 15 registrano un solo caso al loro interno. Il record di contagi attivi è a Terni (97) davanti a Perugia (92). Con 216 attualmente positivi sui 490 totali, l’incidenza resta più elevata in provincia di Terni, con 96 positivi attivi ogni 100mila abitanti. In osservazione, alle prese con la quarantena di 14 giorni e in attesa di conoscere l’eventuale esito negativo del tampone, 1.498 persone.