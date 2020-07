Covid-19, non rispettava le norme-anti contagio: chiuso un minimarket a Roma

Niente ingressi contigentati e mascherine ne per i dipendenti, ne per gli avventori. Non rispettava le norme previste per evitare il contagio da Covid19, il minimarket chiuso ieri pomeriggio dai carabinieri della stazione Madonna del Riposo, in zona Aurelio-Boccea. Il titolare, un 42enne del Bangladesh che non rispettava neppure il distanziamento sociale di almeno un metro, è stato denunciato. I militari hanno disposto la sospensione dell'attività per cinque giorni.

Proseguono, intanto, i controlli delle forze dell'ordine, svoltisi ieri in sei esercizi commerciali, per un totale di 48 persone.

