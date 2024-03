Martedì 26 Marzo 2024, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 14:59

Sgomberati due seminterrati di 30 e 40 mq in zona Termini, dove vivevano in «condizioni inumane» 21 cittadini bengalesi. Il locatore, anch'esso del Bangladesh, lavorava per il proprietario degli immobili (un ottantaduenne italiano) e aveva facoltà di sublocare. Gli stranieri sono stati identificati sul posto dalle autorità incaricate dello sgombero e sono risultati immigrati regolari.

La verifica sui titoli esibiti continuerà nei prossimi giorni e la Asl, presente al sopralluogo, agli esiti delle attività di competenza potrà, nel caso in cui sussistano i presupposti, chiedere la revoca della abitabilità. L'ottantaduenne e la moglie affittavano i due ambienti come “magazzini”. Verranno denunciati per il cambio di destinazione d'uso.