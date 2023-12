Bangladesh, ecco la casa "minuscola" da 400 euro contro le inondazioni

Venerdì 29 Dicembre 2023, 10:07

In Bangladesh, un architetto ha progettato una "casa minuscola" fatta di bambù e lamiera per affrontare il rischio di inondazioni, amplificato dai cambiamenti climatici. La "khudi bari", o "casetta", offre rifugio durante le inondazioni, consentendo ai residenti di evitare la fuga. Questa innovativa struttura modulare, realizzata con materiali locali, si basa su pilastri di bambù e può essere assemblata e smontata facilmente. Il costo di costruzione è di circa 450 dollari (400 euro), compresi i costi di manodopera. Nel villaggio di Char Shildaha, sono stati costruiti 17 prototipi di "Khudi Bari" per affrontare le sfide climatiche in una delle regioni più minacciate dai disastri meteorologici in Bangladesh.