Casamonica, al processo parla un pentito: «Minacciarono di sciogliermi nell'acido»

Nell'ultima udienza del maxi processo a carico della famiglia Casamonica prende la parola il primo pentito che accusa il clan della Romanina: «Hanno minacciato di sciogliermi nell'acido». A parlare è il collaboratore di giustizia Massimiliano Fazzari, in passato legato alla 'ndrangheta. Il processo è a carico di 44 imputati con accuse che vanno dall'associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all'estorsione, l'usura e detenzione illegale di armi.

«Il primo Casamonica che ho conosciuto è stato Massimiliano, ch era sposato con Debora Cerreoni, una cara amica della mia ex compagna - prosegue Fazzari - In quel periodo mi servivano soldi perché una persona a me legata era scappata con della droga. Ho vissuto per un periodo nella casa di Massimiliano in vicolo di Porta Furba dove c'erano gli altri componenti della famiglia».

Rispondendo alle domande del pm Giovanni Musarò, Fazzari aggiunge: «Mentre Massimiliano era in carcere giravano voci che la moglie Debora lo tradisse. Liliana Casamonica mi chiese se sapevo qualcosa arrivando a minacciarmi di squagliarmi nell'acido se non avessi raccontato ciò che era a mia conoscenza sulla donna. Allora ho costretto la mia ex compagna a registrare un incontro con Debora perché avevamo paura di quello che ci potevano fare. La registrazione dell'incontro la consegnai a Liliana che aggredì Debora e la sequestrò portandola in un appartamento».

