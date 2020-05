Roma, bus in fiamme in via Acqua Bullicante: nessun ferito, traffico rallentato

E' scoppiato un incendio su un autobus di linea in zona Prenestino. E' successo intorno alle ore 11, in via Acqua Bullicante. Si tratta del bus 409 del trasporto pubblico. Le fiamme sono divampate sul mezzo in servizio all'altezza dell'incrocio con via Policastro a Roma. L'autista ha fermato il mezzo ed è sceso.

Roma, altro bus a fuoco: i passeggeri e l'autista riescono a salvarsi

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e gli agenti della polizia locale che hanno ristretto la carreggiata per permettere al traffico di continuare a scorrere in sicurezza. Non risultano persone ferite anche perchè il mezzo viaggiava vuoto.

