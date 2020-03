Ostia, bus a fuoco nella notte: era in servizio da 19 anni

Un nuovo autobus in fiamme. E' accaduto nella notte a Otia. Intorno alls 4, in via in via Capitan Consalvo, un mezzo dell'Atac in servizio sulla linea 3 ha preso improvvisamente fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che avevano aggredito la parte posteriore della mezzo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma n ferito, ma le indagini per stabilire la natura dell'incendio sono ancora in corso. Da un primo sopralluogo fatto dai tecnici le fiamme si sono sprigionate nel vano motore danneggiando parzialmente il mezzo. L'autista ha tentato di spegnere l'incendio ma poi ha chiamato i vigili del fuoco. L'azienda ha fatto sapere che svolgerà i necessari accertamenti per risalire alle cause. Il bus era in servizio da 19 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA