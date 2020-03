Roma, autobus in fiamme al Tiburtino: salvo l'autista

Un autobus dell’Atac, in serata, ha preso fuoco mentre stava percorrendo via Tiburtina all’altezza di ponte della Stazione Tiburtina. E’ andata distrutta la parte posteriore della vettura, la parte dove è compresa il motore. Sembra che all’interno del motore sia stato trovato un pezzo di plastica. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Al momento del rogo non c’era alcun passeggero. L’autista stava per andare al deposito.

LEGGI ANCHE --> Roma, un altro autobus in fiamme: incendio sulla linea 791 lungo viale Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA