Roma, un altro bus in fiamme: paura sull'Ardeatina ma nessun ferito

Ancora un bus dei trasporti pubblici in fiamme a Roma. Stavolta l'incendio ha coinvolto un bus di linea Tpl in via di Villaricca all'incrocio con via Ardeatina, alla periferia Sud. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del IX Gruppo Eur. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Tantissimi i bus dell'Atac e della Roma Tpl che si incendiano, addirittura esplodono. Il 12 marzo si è incendiato un mezzo della linea 409, un giorno prima un altro bus era andato a fuoco su viale Marconi e il 6 marzo ad andare a fuoco era stato un mezzo nella rimessa della Magliana.



