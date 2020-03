Roma, altro bus a fuoco: i passeggeri e l'autista riescono a salvarsi

Momenti di terrore per alcuni passeggeri e anche per l’autista che si trovavano all’interno di un autobus della linea Tpl. La vettura ha preso fuoco per circostanze da chiarire. Il rogo si è sviluppato intorno alle 6 della mattina mentre il mezzo stava percorrendo via di Villa Ricca all’incrocio con via Ardeatina. Si sono sentiti alcuni scoppi provenire dal motore e poi si sono viste le fiamme attecchire sulla parte posteriore del mezzo. L’autista ed i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo in strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco ed anche auto della polizia. L’ipotesi degli investigatori non è quella di un incendio doloso ma che si tratti dell'ennesimo episodio che riguarda gli autobus di linea: un incendio scaturito per cause da accertare dal motore. Pochi giorni fa, la stessa cosa era accaduta in via Tiburtina ad un autobus dell’Atac. Indaga la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA