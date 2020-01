Rubavano negli zaini dei turisti, due arresti: è caccia al terzo complice

Mani nello zaino, un'abile manovra e poi via verso l'uscita. Era questo il piano di due borseggiatori algerini arrestati dalla polizia per furto aggravato ai danni di una coppia di turisti brasiliani. Gli agenti li avevano notati, durante il normale servizio di prevenzione, mentre trafugavano documenti, medicinali ed altri effetti personali dallo zaino dei malcapitati. I tre malfattori sono scappati frettolosamente verso l'uscita, convinti di non essere stati scoperti ma proprio lì i poliziotti, che avevano assistito alla scena, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarne due, recuperando l'intera refurtiva. Entrambi ora dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e sono a disposizione dell'Autorità giudiziaria, mentre il terzo membro della banda è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

Questi due arresti sono solo gli ultimi di una serie di servizi di controllo della polizia di Stato nelle aree interne alla stazione Termini e nei percorsi di congiunzione con le fermate delle linee A e B della metropolitana nonché in piazza dei Cinquecento e nelle aree di via Marsala e via Giolitti. Ai servizi di controllo hanno preso parte unità del reparto mobile, pattuglie del reparto volanti e autoradio della polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, personale di polizia Roma Capitale ed equipaggi della Polfer, nelle aree interne della stazione.

Sono state controllate 2197 persone, di cui 772 straniere; 10 le persone denunciate in stato di libertà per diversi reati: furto aggravato, rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violazione del Daspo Urbano e inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Infine, sono 12 le persone fotosegnalate; 307 veicoli controllati; 125 infrazioni al codice della strada contestate; 29 fermi di identificazione.

