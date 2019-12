Roma, borseggi nella metro e in centro: i carabinieri arrestano 4 “manoleste”

Borseggi e sicurezza, attenzione massima durante il periodo natalizio da pafrte dei carabinieri di Roma. Il bilancio delle ultime ore di controlli è di 4 persone arrestate: i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino cubano di 26 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. Il giovane è stato sorpreso a bordo di un convoglio della linea A della metropolitana subito dopo aver sfilato dalle tasche di una 21enne originaria di Domodossola il telefono cellulare. L'azione è stata vista dai carabinieri che lo hanno immediatamente bloccato, restituendo la refurtiva alla proprietaria.

In largo Corrado Ricci, a due passi dal Foro Romano, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno «pizzicato» una coppia di cittadini romeni, lui di 20 anni, lei di 23 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti specifici, che avevano allungato le mani nella borsetta di una loro connazionale 21enne in visita a Roma.

L'ultima «manolesta» è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione Roma Nomentana. La ladra, una cittadina croata di 24 anni proveniente da Lavinio, con numerosi precedenti per rati contro il patrimonio, è stata vista aggirarsi con fare sospetto mentre stava viaggiando sula linea A della metropolitana di Roma ed è stata bloccata dopo aver «ripulito» lo zaino di un cittadino cinese di 43 anni. La 24enne era riuscita ad appropriarsi di un borsello contenente 230 euro e 319 dollari in contanti che sono stati interamente recuperati dai militari. Tutti i borseggiatori sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo, nel corso del quale saranno chiamati a rispondere del reato di furto aggravato.

