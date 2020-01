Metro Barberini, le quattro scale mobili non superano il collaudo: la riapertura slitta ancora

Non c'è fine all'odissea della metro Barberini. La stazione della linea A, nel pieno centro di Roma, chiusa da ben 290 giorni, avrebbe dovuto finalmente riaprire i battenti almeno in uscita ma tutte e quattro le scale mobili non hanno superato il collaudo effettuato dai tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) dopo la riparazione.

A quanto si apprende, le verifiche Ustif sulle 4 scale in uscita non hanno dato esito positivo. E questo non soltanto su una ma su tutte e quattro le scale, a causa di un difetto di una catena. Inizialmente, si era parlato di un'apertura soltanto in uscita prima delle festività natalizie della stazione, tuttavia a seguito dell'esito negativo dei collaudi Barberini è rimasta del tutto chiusa e tale resterà. Per quanto riguarda infine le altre due scale mobili, che normalmente a stazione completamente aperta funzionano in discesa, i problemi tecnici sono inerenti alla conformità dei motori.



Ultimo aggiornamento: 13:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA