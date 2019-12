Roma, calci e pugni ai baristi che non non servono più drink: due arresti all'Eur

Hanno aggredito a calci e pugni due baristi in servizio in un locale a sud di Roma. Due giovani di 22 e 24 anni sono stati arrestati ieri sera all'Eur dagli agenti della Polizia di stato con le accuse di lesioni personale aggravate e tentata estorsione. I due, le cui iniziali sono P.M. e R.A., nella notte tra sabato e domenica, non hanno gradito il rifiuto dei dipendenti di dargli da bere perché il locale stava chiudendo.

«Dacci qualcosa o saranno guai», hanno intimato. Poi, l'aggressione vera e propria con calci e pugni che hanno causato la frattura dello zigomo a uno dei camerieri del bar. Provvidenziale l'intervento di altri dipendenti che hanno messo in fuga i due poi bloccati dalla polizia tra piazza Guglielmo Marconi e via Chopin e portati nel carcere di Regina Coeli in attesa del processo.

