Rifiuti, emergenza a Roma: iniziato il vertice al ministero dell'Ambiente, è passato anche Di Maio

Vertice al ministero dell'Ambiente sulla crisi dei rifiuti. Alle 9.50 è iniziata la riunione alla quale partecipano il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e il prefetto Gerarda Pantalone. Pochi minuti prima è passato per un pre-vertice il vicepresidente del Consiglio, Luigi di Maio.All'ordine del giorno le misure da rafforzare per liberare Roma dai rifiuti. La cabina di regia voluta da Costa potrebbe rendere più efficace l'ordinanza di Zingaretti obbligando gli impianti del resto del Lazio ad accettare i rifiuti di Roma. Inoltre, sul tavolo c'è la ipotesi di spedire parte della spazzatura in Svezia e di siglare accordi con altre regioni.Negli ultimi giorni la tensione tra la sindaca e il governatore è stata molto alta e al tavolo la Raggi aveva il volto tirato, più sorridenti Zingaretti e Costa.