Salmone, vino, cioccolata e shampoo: scoperto "discount" nel bagagliaio di un'auto a Ponte Milvio

Un discount vero e proprio all'interno del bagagliaio. Vino, salmone affumicato, sgombro, aringhe, confezioni di cioccolato, caffè, barattoli di miele, parmigiano, salami, olio e aceto. Non solo prodotti alimentari ma anche deodoranti, colluttori, flaconi di shampoo, salami, olio ed aceto.



Li hanno scovati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Ponte Milvio impiegati nel consueto servizio di controllo del territorio all'interno di un bagagliaio di un'automobile fermata per un normale controllo.

I quattro occupanti del veicolo, due uomini e due donne, tutti originari della Romania sono stati denunciati per il reato di ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA