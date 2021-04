18 Aprile 2021

Nel Lazio non è semplice trovare una prenotazione libera per un centro vaccinale che somministra Pfizer. Per maggio tutte le date sono state già prese, ma presto dovrebbero arrivare nuove dosi. Intanto la campagna di vaccinazione prosegue. E tra giovedì e venerdì della prossima settimana partiranno le prenotazioni per gli under 60. Per gli over 80, invece, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato punta a completare le iniezioni entro fine aprile. Migliorano poi le statistiche. Attualmente il 7,5% della popolazione nel Lazio è stata vaccinata con due dosi e in totale le vaccinazioni sono state 1.488.419. Più donne che uomini: 852.601 contro 635.818. La fascia di persone che è stata vaccinata maggiormente è quella tra gli 80 e i 89 anni: 463.373. E la Asl Roma 2 è quella che ha vaccinato di più: 224.427 vaccinazioni.

Come prenotare il vaccino Pfizer

Il sito di Salute Lazio per la prenotazione consente di scegliere non il vaccino, ma il posto dove sarà iniettato. Se una persona disdice l'appuntamento oppure rinuncia, la possibilità di prenotare si apre nuovamente per gli altri, che così avranno modo di selezionare il centro vaccinale che preferiscono. L'attesa potrebbe durare a lungo, perché al momento le dosi di Pfizer sono già state assegnate e la Regione ne sta aspettando altre prima di poterle somministrare. Ma tra le persone che stanno prenotando c'è anche chi è riuscito ad avere un appuntamento per la vaccinazione in un centro che somministra Pfizer dopo aver rinunciato a una precedente prenotazione per un sito in cui iniettano Astrazeneca.

Cosa fare se il sito delle prenotazioni non funziona

Se il sito di Salute Lazio risulta intasato o dà errore (nel momento in cui si scrive è in fase di manutenzione), allora si potrà prenotare più facilmente attraverso l'app, di cui è stato rilasciato proprio in questi istanti un nuovo aggiornamento. Per chi non sa usare internet, può seguire la guida che abbiamo riportato nei giorni scorsi: link.



Come prenotare il vaccino

La prenotazione può essere effettuata dalla persona che poi riceve il vaccino. Se però non sa utilizzare internet, allora potrà prenotare anche qualcun altro al suo posto. Le modalità sono le stesse per tutti. Occorre accedere al portale di Salute Lazio con la tessera sanitaria a portata di mano, perché bisogna inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga. Una volta entrati, non si può scegliere quale vaccino sarà iniettato, ma il punto di somministrazione. Due modalità sono possibili: consultando l'elenco o la mappa georeferenziata, ma anche richiedendo di riceverlo nel primo posto disponibile (cd. prime disponibilità).



Prenotare il vaccino con l'app Salute Lazio

C'è anche un altro modo per prenotare il vaccino: ed è tramite l'app Salute Lazio. Una volta scaricata l'applicazione, sarà chiesta l'autorizzazione per il trattamento dei dati. A quel punto di potrà cliccare su «continua». Qui si possono leggere tutte le indicazioni sulla campagna di vaccinazioni anti Covid, consultare il numero delle prenotazioni e delle vaccinazioni in tempo reale, oltre a prenotare un tampone in un DriveIn. E poi la funzione più cliccata al momento: la prenotazione dei vaccini. Sarà necessario avere la tessera sanitaria a portata di mano, per inserire i dati le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga, e il codice fiscale, di cui bisognerà inserire il numero.

Calendario della vaccinazioni covid nel Lazio

Nel Lazio si sta procendendo per coppie d'età nelle vaccinazioni, ma anche questo criterio cambierà ora che è stata data la possibilità di prenotarsi a tutti gli over 60. Le prenotazioni iniziano sempre dalla mezzanotte, ma è possibile provare a fissare un'appuntamento anche 20 minuti prima dell'orario indicato. Di seguito il calendario aggiornato:

60-61 anni (anni di nascita 1960 e 1961): dalle ore 00:00 del 13 aprile

62-63 anni (anni di nasciato 1958 e 1959): dalle ore 00:00 del 10 aprile

64-65 anni (anni di nascita 1956 e 1957): dalle ore 00:00 del 7 aprile

66-67 anni (anni di nascita 1954 e 1955): dalle ore 00:00 del 1 aprile

68-69 anni (anni di nascita 1952 e 1953): dalle ore 00:00 del 27 marzo

71-70 anni (anni di nascita 1950 e 1951): dalle ore 00:00 del 20 marzo

73-72 anni (anni di nascita 1948 e 1949): dalle ore 00:00 del 15 marzo

75 -74 anni (anni di nascita 1946 e 1947): dalle ore 00:00 del 12 marzo

77-76 anni (anni di nascita 1944 e 1945): dalle ore 00:00 del 10 marzo

Centri vaccinali Covid Roma e Lazio

Sono 120 i punti vaccinali su tutto il territorio del Lazio, anche se aumentano di giorno in giorno. Di questi, 35 somministrano Astrazeneca mentre i rimanenti sono di Pfizer e alcuni Moderna. A breve diventeranno hub vaccinali anche l'Auditorium della Tecnica, Valmontone, Cinecittà e Tor Vergata. Ma l'apertura degli hub di Valmontone e Tor Vergata è stata al momento sospesa (sarebbero dovuti partire il 19 aprile) dopo che il vaccino che avrebbero dovuto iniettare, Johnson&Johnson, è stato temporaneamente fermato.

Centri vaccinali Roma

Centri vaccinali Asl Roma 1

Santa Maria della Pietà: Pfizer

Casa della Salute Prati-Trionfale: Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, in via Cassia 600: vaccino Pfizer

Presidio Columbus di Roma, Via Giuseppe Moscati, 31: vaccino Pfizer

Ospedale San Carlo Nancy, via Aurelia 275: vaccino Pfizer

Ospedale Cristo Re – Via delle Calasanziane 25: vaccino Pfizer

IRCCS – IDI – Via Monti di Creta 116: vaccino Pfizer

Ospedale San Giovanni Calibita – Via di Ponte Quattro Capi 39 (Isola Tiberina): vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Tiberia - Via Emilio Praga 37: vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44: vaccino Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli – Via Cassia 600: vaccino Pfizer

Ospedale Sant’Andrea: vaccino Pfizer

Ospedale Odontoiatrico Eastman Roma: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 2



Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale Sant'Eugenio: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

Sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer

Policlinico Tor Vergata, viale Oxford n.81: Pfizer

Policlinico Casilino (solo estremamente fragili): Pfizer

Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 3

Punto vaccinale Majorana: Pfizer

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone: Pfizer

Punto vaccinale Ostia, viale delle Repubbliche Marinare, Lido di Ostia: Pfizer

Presidio sanitario Cardano: Pfizer

Centro Prelievi San Camillo: Pfizer

Forlanini: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Padre Pio di Bracciano: Pfizer

Fiano Romano centro anziani: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 5

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 6

Hub (ospedale dei castelli): Pfizer (dalle 8.30 alle 20.00)

Ospedale di Frascati: Pfizer (dalle 8.00 alle 19.00)

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Ospedale Paolo Colombo di Velletri: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Casa di Cura INI-Grottaferrata: Pfizer



Centri vaccinali di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Latina, presso Ospedale Santa Maria Goretti: vaccino Pfizer

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer



Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone. P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri. P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora. P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Cassino. P.O. Santa Scolastica. Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Veroli, INI Città Bianca: Pfizer

Ceprano. Casa della Salute Ceprano, via Regina Margherita 5: Pfizer

Centri vaccinali Asl Rieti

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)



Centri vaccinali Asl Viterbo

Nei centri della Asl di Viterbo si vaccina tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

Ospedale di Belcolle (Viterbo): vaccino Pfizer

Ospedale di Tarquinia: vaccino Pfizer

Ospedale di Acquapendente: vaccino Pfizer

Ospedale di Civita Castellana: vaccino Pfizer

Struttura Sant'Anna di Ronciglione: vaccino Pfizer

Casa della salute di Soriano nel Cimino: vaccino Pfizer

Casa della salute di Bagnoregio: vaccino Pfizer

Poliambulatorio di Bolsena: vaccino Pfizer