Lazio, D'Amato: «Vaccinazione agli over 80 da finire entro aprile»

Vaccinazioni nel Lazio, l'obiettivo per l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato è terminare le somministrazioni del vaccino agli over 80 entro fine mese. Nel Lazio «abbiamo di gran lunga superato 1,4 milioni di somministrazioni di vaccini ed entro fine mese dobbiamo concludere quelle per gli over 80 e buona parte degli over 70 - ha detto D'Amato al termine delle visita all'ospedale Goretti di Latina -. Così possiamo mettere in sicurezza queste due fasce della popolazione e questo significa preservare l'86% di coloro che, in caso di contrazione del virus, possono avere le conseguenze più gravi».

Ultimo aggiornamento: 13:19

