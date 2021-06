Vaccino, cambia la data dei richiami Pfizer e Moderna nel Lazio. Ancora una volta. E ora è stata ripristinata a come era inizialmente: ovvero a 21 giorni. D'altra parte il Cts ha indicato espressamente che l'intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a Rna messaggero può essere tra 21 e 42 giorni. Nessuna controindicazione dunque. E così, se a inizio maggio nella Regione guidata da Nicola Zingaretti la seconda dose di Pfizer era stata spostata a 35 giorni per permettere di aumentare il numero di persone a cui era stata iniettata almeno una dose, ora il giorno dell'appuntamento è cambiato nuovamente. Anche in questo caso, però, ha inciso una decisione del Comitato tecnico scientifico.

Febbre, mal di testa, dolore al braccio dopo il vaccino: cosa fare? Paracetamolo, antinfiammatori, sport e riposo. Il medico risponde

COSA SUCCEDE - Venerdì scorso gli esperti del Cts hanno vietato l'iniezione del vaccino Astrazeneca agli under 60. La Regione ha quindi subito comunicato che tutti gli appuntamenti per il farmaco anglosvedese erano annullati, mentre, per i richiami, si sarebbe proseguito con i preparati anti Covid a Rna messaggero: quindi Pfizer e Moderna. «Le dosi ora non mancano», conferma Roberto Ieraci, responsabile scientifico della campagna di vaccinazione anti-Covid nel Lazio. Ma il rischio era che la campagna vaccinale rallentasse. Così l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato ha preso la decisione di ripristinare i vaccini a Rna a 21 giorni.

Johnson&Johnson, il vaccino dei dubbi: si va avanti ma alcune Regioni lo fermano. Ecco perché

COSA CAMBIA - Ma a chi si applica la seconda dose di Pfizer e Moderna a 21 giorni? Solo alle «ultime prenotazioni partite domenica alle 24:00», come fanno sapere dalla Pisana. In questo modo chi prenota oggi, lunedì 14 giugno, avrà la possibilità di effettuare il richiamo dopo 21 giorni e non più a 35. Questo per rispettare le scadenze previste per il piano vaccinale e così poter iniziare a chiudere gli hub da agosto. E per chi ha già un appuntamento fissato? Non cambia nulla , il richiamo rimane dopo 5 settimane. La sua prenotazione è stata infatti già inserita in agenda e il ciclo vaccinale si completerà prima di agosto: ossia il momento in cui si punta ad aver iniettato la prima dose a tutti i cittadini del Lazio.