Paura sull'Appia a Velletri: 52enne incastrato nell'auto ribaltata

Una Fiat Punto si è capovolta oggi pomeriggio sulla via Appia a Velletri al Km 35 in direzione Genzano. Il conducente della vettura, un 52enne, è rimasto incastrato nell’abitacolo fino all’arrivo dei vigili del fuoco che lo hanno liberato e affidato alle cure degli operatori del 118. Una dinamica ancora tutta da stabilire e che, a quanto pare, non ha visto coinvolti altri mezzi. L’uomo avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo, arrampicandosi sulla cunetta per poi ribaltatarsi. Trasportato in ospedale l’automobilista è in osservazione.



