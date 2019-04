Arriva l'Osvego gelato, il "dolce" annuncio piace ai social

La Gentilini "ingolfa" i social con un annuncio... dolcissimo. La nota azienda di biscotti nata a Roma nel 1890, ha deciso di sbarcare nei frigoriferi capitolini con l'Osvego gelato. E' bastato un post su Facebook per avere la conferma che, l'idea, ha funzionato. E se la prova social è stata superata, bisognerà attendere quella del palato per parlare di un vero e proprio successo. «Oggi vi presentiamo una novità davvero incredibile: sono arrivati gli Osvego Gelato! In collaborazione con Algida, cercali nei migliori supermercati!». La Gentilini svela il primo gusto, il classico malto e miele, ma allo stesso tempo fa capire che ce ne saranno altri disponibili...





