Rincaro dei prezzi dei cibi nelle vacanze degli italiani

Tra gli aumenti dei prezzi in Italia si segnalano quelli sul cibo. E su un alimento molto consumato in estate: il gelato . Il prodotto tipico dell'estate, seppur noto per la sua dolcezza, sarà quest'anno infatti particolarmente salato. Consumerismo No profit, ha messo a confronto i prezzi dei gelati confezionati e in vaschetta nelle varie città italiane. Il prezzo medio dei gelati ha registrato in Italia a maggio un incremento medio del +22% rispetto all'anno precedente. A pesare sui listini di tale prodotto è l'incremento dei costi delle materie prime, dalle uova allo zucchero alla frutta, ma anche il caro-energia che determina aggravi dei costi di produzione. A crescere sono sia i prezzi dei gelati in vaschetta venduti presso i supermercati, sia i prodotti confezionati che si possono trovare nei bar, ma anche coni e coppette delle gelaterie stanno subendo rincari sensibili, al punto che a Roma un cono piccolo da due gusti supera anche i 4 euro nelle zone più turistiche. Fare il gelato in casa può portare ad un abbattimento del costo fino all'80% rispetto alla gelateria. Per i ghiaccioli si può arrivare anche fino al 90%.