Terni piange Daniele Santini del bar New York: il mago del gelato stroncato da un malore in cortile a 40 anni

TERNI - Sarebbe stato stroncato da un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Il corpo senza vita di Daniele Santini, 41 anni, ternano, titolare del bar New York di via del Rivo, è stato trovato ieri poco dopo le 13 nel cortile interno di un appartamento di via Gabelletta.

Immediato l’allarme e la richiesta d’intervento di un’ambulanza del 118. Vani purtroppo i soccorsi perché all’arrivo del personale sanitario il cuore di Daniele si era fermato per sempre.

La notizia della morte di Daniele ha destato profondo cordoglio in città, dove il quarantenne, padre di una bambina in tenera età, era molto conosciuto. Trascorreva la gran parte delle sue giornate nel bar di famiglia e tutti i clienti apprezzavano il suo gelato. Ora lo piangono in tanti.

Il decesso di Daniele, stando ai primi accertamenti, sarebbe stato causato da un malore fatale che l’ha colpito all’ora di pranzo poco lontano dalla sua abitazione.

Non è escluso che nelle prossime ore possano essere disposti accertamenti per approfondire le esatte cause del decesso del quarantenne ternano, che negli ultimi tempi avrebbe avuto qualche problema di salute.

La morte di Daniele segue di qualche ora quella di Rosina Martini, 68 anni, ternana, che venerdì sera si è sentita male mentre stava facendo il bagno a Tarquinia.

La tragedia nella spiaggia libera di fronte all’ex colonia.

Il corpo immobile della 68enne ternana è stato notato galleggiare sulla battigia da un ragazzino, che ha dato subito l’allarme ma i soccorsi, seppur tempestivi, purtroppo sono stati vani.

La notizia della morte di Rosina Martini, che lascia una figlia, ha destato profondo cordoglio a Terni, la sua città, e a Tarquinia, dove la donna ternana trascorreva gran parte delle sue giornate estive.

A notare il corpo della donna che galleggiava in acqua sulla riva è stato un bambino, che ha avvertito i genitori facendo scattare immediatamente le richieste di soccorso.

Sono giunti gli operatori del 118, che hanno tentato le prime manovre di rianimazione della 68enne ternana in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza.

Sotto choc i bagnanti, molti dei quali sono rimasti ad assistere in silenzio, sperando nel miracolo, al disperato tentativo dei sanitari di rianimare la donna col massaggio cardiaco. Ogni sforzo però si è rivelato vano e i soccorritori si sono dovuti arrendere di fronte alla cruda realtà. Una dinamica tragicamente chiara, al punto che non ha richiesto accertamenti medico legali per accertare le cause del decesso. il corpo senza vita della donna è stato messo a disposizione dei familiari per la celebrazione dei funerali.