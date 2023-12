Cono gelato, 120 anni fa l'invenzione di Italo Marchioni

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 09:26

Esattamente 120 anni fa, il 13 dicembre 1903, un italiano residente a New York, Italo Marchioni, scrisse un capitolo delizioso nella storia dei dolci: il brevetto statunitense per l'invenzione del cono gelato. Questo geniale concept nacque da una necessità pratica nel servire e gustare il gelato. Inizialmente, infatti, l'esperienza di gustare il gelato era legata a bicchieri di vetro. Molti bicchieri però non venivano restituiti al gelataio, causando così una perdita economica. Inoltre, la fragilità del vetro comportava frequenti incidenti che potevano rovinare l'esperienza del consumatore.

Fu in questo contesto che Marchioni ebbe l'illuminazione: un contenitore commestibile avrebbe risolto questi problemi. Il risultato fu il cono gelato, un involucro croccante che rivoluzionò il modo di gustare questa prelibatezza.

L'idea di Marchioni riscosse immediatamente un grande successo. I coni gelato non solo fornivano una soluzione pratica al problema dei bicchieri di vetro, ma offrivano anche una nuova dimensione al piacere del gelato. Il croccante involucro aggiungeva una consistenza interessante, creando un'esperienza multisensoriale che conquistò i palati di adulti e bambini. Oggi, il cono gelato è diventato un'icona nel mondo dei dolci, con una vasta gamma di forme e gusti. Dai classici coni al cioccolato ai coni a doppia o tripla punta, l'innovazione nel settore non conosce limiti.