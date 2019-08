Muore in scooter a 53 anni davanti all'Olimpico, ferita una donna

Un incidente tra due scooter si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 in viale dello Stadio Olimpico, a Roma. Il conducente dell'Honda Forza, una donna italiana di 56 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata al Policlinico Gemelli, in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente dell'altro motociclo, un Honda Sh, è morto sul colpo. La vittima è un italiano di 53 anni. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del Gruppo Prati che hanno messo in sicurezza l'area e stanno provvedendo agli accertamenti e ai rilievi per ricostruire dinamica dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA