​Ucciso Diabolik, al killer si è inceppata la pistola: trovato bossolo vicino alla panchina dove era seduto il capo ultrà

La pistola che si inceppa dopo il primo colpo sparato contro Fabrizio Piscitelli, 'Diabolik' il capo ultrà degli Irriducibili della Lazio, e poi la fuga a piedi, del killer, forse ripresa dalle telecamere di video sorveglianza della zona, su via Lemonia, al Tuscolano, a Roma.

Agguato a Roma, gli amici della vittima contro i giornalisti: «Andate via infami»

Diabolik, tre settimane fa il matrimonio della figlia: «Papà mio. Che gli avete fatto?»



Dopo il colpo mortale a Diabolik, il killer è fuggito a piedi. Dopo il primo colpo che ha ucciso Fabrizio Piscitelli, l'ultrà laziale noto come Diabolik, all'assassino si sarebbe inceppata la pistola. È quanto avrebbe riferito un testimone. L'uomo, con ogni probabilità un killer professionista, sarebbe poi scappato a piedi. Ritrovato dalla polizia un bossolo nei pressi della panchina dove il 53enne è stato ucciso.

Al vaglio degli investigatori della squadra mobile, le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona che potrebbero aver ripreso l'uomo scappato a piedi su via Lemonia. Sotto la lente anche i tabulati telefonici della vittima per ricostruire con chi avesse appuntamento il 53enne.

Diabolik seduto sulla panchina con a fianco il suo autista, che poi è fuggito. Non era seduto da solo sulla panchina Fabrizio Piscitelli 'Diabolik' quando ieri sera al Parco degli Acquedotti a Roma è stato ucciso con un colpo di pistola. A quanto ricostruito finora, accanto a lui c'era il suo autista che per paura si sarebbe poi allontanato. «Aveva appuntamento con qualcuno ma non so con chi», avrebbe raccontato agli investigatori.

