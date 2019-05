Roma, saracinesca annerita nella sede degli irriducibili della Lazio. «Un'esplosione nella notte»

L'ipotesi è di un'esplosione nella notte. Nella sede degli Irriducibili della Lazio, questa mattina alle 8, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio, di pattuglia in via Amulio 47, hanno trovato una saracinesca leggermente alzata e annerita. La saracinesca si trova in corrispondenza della sede del gruppo ultrà. A quanto si apprende, la causa potrebbe essere stata un ordigno esploso nella notte. Le indagini sono in corso.

